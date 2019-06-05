Спорт Фонсека хочет уйти из "Шахтера" - "Рома" уже предложила ему трехлетний контракт

2019-06-05 11:14 204

Наставник донецкого "Шахтера" может в самое ближайшее время покинуть свою команду и отправиться в Италию. Паулу Фонсека согласовал с итальянской "Ромой" трехлетний контракт.

Как сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, стороны договорились о потенциальном трехлетнем контракте для португальского специалиста. Агенты Фонсеки теперь будут просить "Шахтер" отпустить специалиста в "Рому" без выплаты клаусулы, которая составляет 5 млн евро.

Источник сообщает, что переговоры между римским клубом и Фонсекой значительно продвинулись, но окончательное решение о назначении еще не принято.

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