Политика видео Зеленский получил по щеке - как Юнкер обнимался и шутил

2019-06-05 17:00 150

 

Президент Украины Владимир Зеленский понравился председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру. Об этом свидетельствует видео, которое опубликовала "Радио Свобода" на странице в Facebook.

Зеленский во время первого рабочего визита в Брюссель встретился с Юнкером и много шутил. Кроме того, он вел непринужденную беседу. Во время разговора Юнкер положил руку на плечо Зеленского и похлопал по его щеке.

Глава Еврокомиссии не скупился на эмоции в разговоре с президентом и часто улыбался во время беседы. Зеленский отвечал взаимностью.

 

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленскому в Брюсселе пришлось оправдываться за новости о готовящемся дефолте

2019-06-05 14:12 255

Стало известно при каком условии Украина вступит в НАТО

2019-06-05 13:44 336

"Эти игры бывших меня не интересуют", - Зеленский неожиданно выступил против Коломойского

2019-06-05 12:43 336

Раскрылись подробности массовой гибели украинских солдат в зоне ООС

2019-06-05 12:15 702

Еще новости в разделе "Политика"

Аваков не собирается уходить в отставку после убийства ребенка полицейским

2019-06-05 18:00 30

видео Зеленский получил по щеке - как Юнкер обнимался и шутил

2019-06-05 17:00 150

Медведев перечислил Киеву условия по транзиту газа

2019-06-05 16:30 183

Стало известно при каком условии Украина вступит в НАТО

2019-06-05 13:44 336
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Аваков не собирается уходить в отставку после убийства ребенка полицейским 2019-06-05 18:00 30
видео Зеленский получил по щеке - как Юнкер обнимался и шутил 2019-06-05 17:00 150
Медведев перечислил Киеву условия по транзиту газа 2019-06-05 16:30 183
Стало известно при каком условии Украина вступит в НАТО 2019-06-05 13:44 336

Лента

18:00 Аваков не собирается уходить в отставку после убийства ребенка полицейским
17:30 Кабмин решил по-другому формировать цены на газ для населения
видео 17:00 Зеленский получил по щеке - как Юнкер обнимался и шутил
16:30 Медведев перечислил Киеву условия по транзиту газа
16:02 План Коломойского провалился - Кабмин принял постановления, запускающие рынок электроэнергии с 1 июля
15:46 От атаки вируса Petya пострадал каждый третий банк - что изменилось сейчас
15:13 Укртрансгаз пытается "сыграть" на теме дефолта - добивается повышения тарифов
фото 14:45 Политтехнолога Трампа и Януковича этапируют в знаменитую тюрьму Райкерс
14:12 Зеленскому в Брюсселе пришлось оправдываться за новости о готовящемся дефолте
13:44 Стало известно при каком условии Украина вступит в НАТО