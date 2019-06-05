Политика видео Зеленский получил по щеке - как Юнкер обнимался и шутил

2019-06-05 17:00 150

Президент Украины Владимир Зеленский понравился председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру. Об этом свидетельствует видео, которое опубликовала "Радио Свобода" на странице в Facebook.

Зеленский во время первого рабочего визита в Брюссель встретился с Юнкером и много шутил. Кроме того, он вел непринужденную беседу. Во время разговора Юнкер положил руку на плечо Зеленского и похлопал по его щеке.

Глава Еврокомиссии не скупился на эмоции в разговоре с президентом и часто улыбался во время беседы. Зеленский отвечал взаимностью.