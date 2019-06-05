Экономика Кабмин решил по-другому формировать цены на газ для населения

2019-06-05 17:30 81

 

Кабинет Министров изменил методику формирования цен на газ для населения.

Данное решение было принято на заседании правительства 5 июня.

Кабмин установил, что цена газа в рамках спецобязательств по поставке газа населению и предприятиям ТКЭ (ПСО) приравнивается к минимальному значению из четырех (без НДС): средней цены стоимости импортного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, по результатам газового месяца, который предшествует месяцу продажи/поставки, которая публикуется Минэкономики; средневзвешенной цене месячного ресурса газа для газового месяца продажи/поставки по результатам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже до начала этого газового месяца, а также к средней арифметической цене продажи/поставки газа "Нефтегазом" для промпотребителей при условии предоплаты к периоду поставки газа, которая действовала в газовом месяце, предшествующего месяцу продажи/поставки и к цене по ранее утвержденной формуле постановлением правительства от 19 октября 2018 года № 867.

Данным решением правительство внесло изменения в постановление №293 от 3 апреля 2019 года, которым цена на газ в рамках ПСО формировалась как средняя арифметическая цена газа, по которой"Нефтегаз" предлагает газ промпотребителям при условии предоплаты в предыдущем до месяца поставки газовом месяце, но не выше, чем цена, установленная Кабинетом Министров.

В пояснительной записке отмечается, что внесенные изменения позволят в рамках ПСО обеспечить возможность снижения цены продажи/поставки газа НАК "Нефтегаз Украины".

Как сообщалось ранее, Кабмин создаст рабочую группу по проверке формирования цены газа "Нефтегазом".

С 1 июня газ подорожал на 38 копеек. Также "Нефтегаз" снизил на июнь цены на газ для промпотребителей.

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