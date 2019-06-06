Спорт Боксер Усик потерял уже три чемпионских титула

2019-06-06 19:30 315

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик потерял уже третий пояс.

В ближайшее время украинец должен провести дебют среди супертяжеловесов. С этим связана потеря титула по версии WBO. Новым чемпионом мира назначен поляк Кшиштоф Гловацкий (31-1, 19 KO).

"Из-за перехода чемпиона WBO Александра Усика в супертяжелый вес, временный чемпион Кшиштоф Гловацкий теперь признан новым чемпионом WBO в тяжелом весе", - отметил президент WBO Франсиско Пако Валькарсель.

Примечательно, что именно в бою с поляком Усик стал обладателем своего первого титула чемпиона мира.

Стоит отметить, из поясов в тяжелом весе в Усика остался только титул IBF.

В марте Усик остался без пояса WBA, недавно - без пояса WBC.

Напомним, Усик дебютирует в супертяжелом весе в сентябре.