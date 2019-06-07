Политика видео Пробиваете дно: Зеленский записал обращение к ВР

2019-06-08 10:00 153

После того, как парламент проигнорировал несколько президентских законопроектов, Зеленский записал резкое обращение к депутатам.

Президент Украины Владимир Зеленский записал критичное обращение к депутатам Верховной Рады, в котором поблагодарил их за то, что подтвердили правильность его решения о роспуске парламента. Соответствующее видео появилось вечером в пятницу, 7 июня, на странице Администрации Президента в Facebook.

"Президент должен быть объективным, поэтому, когда есть за что, - надо хвалить. Я хочу похвалить и от чистого сердца сказать нашей Верховной Раде огромное спасибо", - заявил Зеленский.

Президент объяснил, что после роспуска парламента у него были мысли о том, что, возможно, он ошибся, зря распустил парламент, а депутаты, на самом деле, готовы работать и принимать важные решения.

Однако парламентарии за эти дни оставили действующей мажоритарную систему, неприкосновенность, старых министров и силовиков на должностях, а также возможность не отвечать за незаконное обогащение.

"Спасибо. Спасибо, что своим "плодотворным" трудом доказываете всей стране: решение о роспуске Рады было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не обманываете людей, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой - продолжаете прогуливать и "кнопкодавить", - сказал Зеленский

Глава государства заявил, что "все те горячие слова, которые депутатам адресуют граждане, - заслуженные".

"Уровень вашей поддержки был 4%, но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно", - сказал президент.

Он подчеркнул, что граждане Украины все видят и все понимают и призвал народ сделать свой выбор 21 июля.