Спорт В Премьер-лигу Украины по футболу вышла команда из села с населением 1600 человек

2019-06-09 14:30 507

 

В субботу, 8 июня, прошли матчи за право играть в Украинской премьер-лиги в сезоне 2019/20. Волынь проиграла Карпатам со счетом 1:3, а Колос победил Черноморец - 2:0, передает "Трибуна".

Сообщается, что в результате игра Карпаты сохранили прописку в УПЛ, а Волынь продолжит выступления в первой лиге.

Отмечается, что в компенсированное время фанат Волыни бросил в главного арбитра Максима Козыряцкого отломанное сиденье. Матч прервался и больше не возобновился.

Отметим, что настоящим прорывом стала победа Колоса. Два гола забил Виталий Гавриш, удачно реализовав пенальти.

Добавим, что команда Колос из села Ковалевка, Киевская область впервые вышел в УПЛ. Этот населенный пункт стал самым маленьким по численности населения в истории чемпионата Украины – около 1 600 жителей. Село Ковалевка находится на расстоянии 80 км от столицы.

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