Спорт Отбор на Евро-2020: Тренер сборной Люксембурга готовит сюрприз Андрею Шевченко

2019-06-10 12:14 243

Наставник сборной Люксембурга Люк Хольц накануне отборочного поединка на Евро-2020 между национальными командами Украины и Люксембурга дал предматчевую пресс-конференцию.

По мнению Люка Хольца, Украина имеет хороший выбор квалифицированных игроков, которые покажут качественный уровень и в матч с Украиной будет тяжелой встречей.

"Украина супермотивирована после результата игры с Сербией, поэтому мы приготовим Украине сюрпризы и выдумки, будем играть с нуля, и надеемся все нам удастся. Мы хорошо анализировали темп игры украинской команды, но у нас будет новая игра. Украина сильная команда, которая играет в хороший футбол, и мы надеемся, что нам будет что противоставить украинской команде", - говорит Люк Хольц.

Люк Хольц считает, что у сборной Украины хорошая коллективная игра, поэтому выделять какие-то фамилии тренер не стал.

"Вы наверняка сейчас хотите от меня услышать фамилии Коноплянки и Цыганкова, которые оформили по дублю в матче с Сербией, но в Украине много и других хороших футболистов. Например, это Зинченко, Малиновский, которые играют на мировом уровне в Европе. Меня только что спрашивали о высоком темпе, в котором сборная Украины провела матч с Сербией, так вот этот фактор как раз и говорит о прекрасной коллективной игре команды. Так что выделять кого-то в составе украинской сборной я бы не стал. В первую очередь эта команда сильна коллективными действиями". - отметил наставник Люксембурга.

Напомним, матч отбора на Евро-2020 Украина - Люксембург пройдет 10 июня во Львове. Перед тем команда ПАндрея Шевченко со счетом 5:0 разгромила сборную Сербии.