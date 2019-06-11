Спорт "Спасибо докторам, поварам и массажистам", - Паулу Фонсека покинул Шахтер

2019-06-11 13:44 135

Донецкий "Шахтер" объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Паулу Фонсекой. 46-летний специалист отправится в столицу Италии работать с "Ромой". В Риме Фонсека проработает два года с опцией продления контракта еще на один сезон. Зарплата португальца составит около 2-3 млн евро в год.

"Я помню день, когда прилетел в Киев, чтобы подписать контракт с "Шахтером". Сумасшедшая мотивация, желание побеждать и волнение перед неизвестным: новая страна, новые люди, вокруг все чужое и незнакомое. Прошло три года. Сегодня я ухожу, оставляя в "Шахтере" семью, а в Украине – свой второй дом. Украина многое мне дала: здесь мы побеждали и выигрывали трофеи, здесь я получил уникальный опыт. Но главное, что я здесь приобрел, – это люди. Люди, которые были рядом каждый день, верили в меня и поддерживали.

Я благодарен президенту Ринату Ахметову за мудрость и содействие во всем. Я благодарен своим игрокам: мы многому друг друга научили. Без сомнения, мой успех – заслуга каждого из вас. Я горячо благодарен болельщикам: ребята, вы – сила. Я благодарен всем, кто стоит за эмблемой "Шахтера": директорам клуба, докторам, поварам, массажистам, китменам. Я говорю сегодня спасибо всем. Мы были отличной командой, и я никогда вас не забуду.

Я горжусь временем, проведенным в "Шахтере". Единственное, о чем жалею, это то, что так и не увидел "Донбасс Арены", не почувствовал невероятной атмосферы домашних трибун, о которой так много слышал. Сердце "Шахтера" – в Донецке, и мне жаль, что я так и не сыграл там. Уходя, я желаю "Шахтеру" вернуться домой. Желаю продолжать побеждать и становиться только сильнее. Я больше не тренер "Шахтера", но по-прежнему большой его болельщик. Каждую игру я буду болеть за оранжево-черную семью и ждать новых побед. Я принимаю новый вызов. Но Украина навсегда останется в моем сердце. Здесь родился мой сын, здесь я провел три счастливых года. Я не говорю "прощай", я говорю "до свидания", – сказал Фонсека.

Напомним, Паулу Фонсека работал с "Шахтером" с 2016 года. За это время он трижды выигрывал "золотой дубль" и один раз брал Суперкубок Украины.

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