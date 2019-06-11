Экономика Стало известно, когда Украина может получить новый транш МВФ

2019-06-11 20:00 96

 

Украина может получить новый кредитный транш от Международного валютного фонда после того, как будет сформировано и заработает новое правительство. Об этом заявила заместитель председателя Национального банка Катерина Рожкова.

По ее словам, транш МВФ Украине дадут до конца года, если Кабинет министров заработает в сентябре.

"Если правительство начнет работать в сентябре, тогда у нас есть шанс получить транш до конца этого года", - подчеркнула Рожкова.

Вместе с тем она отметила, что такой сценарий является наиболее оптимистическим.

Кроме того было сказано, что размер транша может достигать 1,3 млрд долларов.

По словам Рожковой, что на 2019 год приходятся пиковые выплаты по долгам.

"Это будет очень напряженный период. Сотрудничество с МВФ является ключевым для нас и не только из-за одного транша", - подчеркнула замглавы НБУ.

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Экономика

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