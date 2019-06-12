Политика видео У Зеленского заявили, что президент о тарифах пошутил, снижать их никто не станет

2019-06-12 14:46 141

Президент  не давал обещаний снизить тарифы для населения. Об этом в эфире программы на канале BIHUS info заявил представитель Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус.

"Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов, хотя мы все понимаем и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может и больше", - сказал Герус.

 По его словам, Зеленский никогда не давал обещания снизить тарифы, поскольку в таком случае выглядел бы "популистично".

Герус не знает, когда в Украине снизят тарифы, однако уточнил, отвечая на вопрос об обещаниях Зеленского по тарифам, что избиратели увидели то, что хотели увидеть.

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это не справедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - добавил Герус.

Чтож, как сказал спивер Верховной Рады после завершения инаугурации Владимира Зеленского, "було весело".

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