Украинец Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира

Голкипер мадридского "Леганеса" и сборной Украины U-20 Андрей Лунин признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира, который прошел в Польше.
Об этом сообщает издание Хsport.
Помимо золотой медали первенства, украинскому голкиперу вручили "Золотую перчатку" турнира.
В шести матчах чемпионата Лунин пропустил всего 4 мяча.
На турнире он провел в рамке ворот сборной Украины 540 минут, пропустив лишь матч 1/4 финала против Колумбии (1:0) из-за отъезда в лагерь основной сборной на матчи отбора к Евро-2020 против Сербии (5:0) и Люксембурга (1:0).