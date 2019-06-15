Спорт Украинец Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира

2019-06-15 23:07 90

Голкипер мадридского "Леганеса" и сборной Украины U-20 Андрей Лунин признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира, который прошел в Польше.

Об этом сообщает издание Хsport.

Помимо золотой медали первенства, украинскому голкиперу вручили "Золотую перчатку" турнира.

В шести матчах чемпионата Лунин пропустил всего 4 мяча.

На турнире он провел в рамке ворот сборной Украины 540 минут, пропустив лишь матч 1/4 финала против Колумбии (1:0) из-за отъезда в лагерь основной сборной на матчи отбора к Евро-2020 против Сербии (5:0) и Люксембурга (1:0).