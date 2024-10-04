Спорт Андрей Лунин прокомментировал обидное завершение беспроигрышной серии Реала

2024-10-04 10:27

Реал неожиданно уступил в выездном матче второго тура Лиги чемпионов, проиграв минимально Лиллю - 0:1.

Для мадридской команды это поражение стало первым с 18 января, когда они в 1/8 финала Кубка Испании уступили Атлетико (2:4).

Таким образом, беспроигрышная серия Реала во всех турнирах продолжалась 36 матчей.

В этой игре ворота Реала впервые в сезоне защищал Андрей Лунин. Единственный гол он пропустил с пенальти.

Украинец считает, что ничего плохого не произошло, поэтому команда должна двигаться дальше, но Лилль мадридцы должны были побеждать.

"Трудно анализировать, не знаю, не хватило ли агрессивности, креативности, борьбы… Во втором тайме мы улучшили игру, но, конечно, мы всегда хотим побеждать, понимаем, какие цвета защищаем, но ничего страшного - нужно продолжать работать.

Первый тайм был плохим, нам нужно проанализировать произошедшее и улучшить игру уже в следующем матче. Времени нет, много матчей - и нужно побеждать.

Лично я рад снова выйти на поле, на словах поддерживаю Тибо Куртуа, но сегодня нужно было побеждать. Мы не добились этого, поэтому довольным быть не могу", - цитирует Лунина Marca.