Спорт Тайсону Фьюри понадобилось два раунда, чтобы нокаутировать Шварца

2019-06-16 12:30 219

 

Британец Тайсон Фьюри не испытал проблем в поединке с малоизвестным немцем.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри легко забил малоизвестного немца Тома Шварца в их поединке в Лас-Вегасе.

В первом раунде Шварц старался действовать первым номером, но почти не попадал по сопернику, а тот был гораздо точнее, попадая и джебами, и ударами справа.

Во втором раунде Тайсон Фьюри начал устраивать шоу - менял стойки, корпусом защищался от ударов соперника, а потом добил соперника - пропустив несколько весомых ударов, Том с окровавленным лицом присел на канвас. Судья отсчитал нокдаун, но продолжил бой, который принял односторонний характер. Шварц просто стоял в углу и терпел удары британца за блоком тех пор, пока рефери не остановил поединок.

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Тайсону Фьюри понадобилось два раунда, чтобы нокаутировать Шварца 2019-06-16 12:30 219
Украина - Южная Корея 3:1: смотреть видео голов финала чемпионата мира по футболу U-20 2019-06-16 10:00 1533
Сборная Украины U-20 впервые в истории стала чемпионом мира 2019-06-15 23:13 510
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