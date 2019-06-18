Экономика В МИД Украины предупредили ЕС о газовом кризисе, договора о транзите нет

2019-06-18 12:44 264

Страны ЕС могут столкнуться с газовым кризисом в связи с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую ГТС. Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в интервью Bloomberg.

Как отметила Зеркаль, существует высокая вероятность, что до 1 января 2020 года Украина и Россия не договорятся о заключении нового контракта, так как Москва продолжает откладывать дату проведения переговоров о транзите газа.

"Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно. Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах", − подчеркнула Зеркаль.

Более трети потребляемого ЕС газа поступает из РФ, и большая часть этого газа проходит по украинским трубопроводам.

Укртрансгаз на минувшей неделе предложил, чтобы Евросоюз хранил до четырех миллиардов куб м газа в своих подземных хранилищах, чтобы гарантировать безопасность поставок для стран восточной Европы, в значительной степени зависящих от российского газа.

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Экономика

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