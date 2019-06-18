Спорт Ольга Харлан завоевала восьмую золотую медаль - победила на чемпионате Европы

2019-06-18 13:45 210

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в немецком Дюссельдорфе.

В финале украинка встретилась с представительницей Франции Манон Брюне и одержала победу со счетом 15:12.

На пути к решающей встрече Харлан оказалась сильнее немки Леи Крюгер (15:2), а потом в 1/8 финала разобралась с испанкой Арасели Наварро (15:13). В четвертьфинале Ольга разгромила представительницу России Ольгу Никиту (15:8), а в полуфинале остановила венгерку Анну Мартон (15:8).

Эта золотая медаль стала 8-й для украинской саблистки на чемпионатах Европы. Также на счету Ольги шесть серебряных и пять бронзовых наград. Отметим, что последний раз она побеждала на ЧЕ еще в 2014-м году.

Чемпионат Европы, на котором разыграют 12 комплектов наград (по шесть среди мужчин и женщин) пройдет до 22 июня.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Посол Хорватии выбросил диван в окно, когда его команда победила россиян

2018-07-09 07:30 4356

Швеция победила Южную Корею в первом матче Мундиаля в Нижнем Новгороде

2018-06-18 18:00 5972

видео Результаты Евровидения - 2018. Как победила Нетта из Израиля

2018-05-13 10:00 9239

Свитолина победила россиянку на US Open

2017-08-31 22:00 8457

Еще новости в разделе "Спорт"

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поборется за место в основе "Реала"

2019-06-18 15:45 132

Ольга Харлан завоевала восьмую золотую медаль - победила на чемпионате Европы

2019-06-18 13:45 210

Тайсону Фьюри понадобилось два раунда, чтобы нокаутировать Шварца

2019-06-16 12:30 840

видео Украина - Южная Корея 3:1: смотреть видео голов финала чемпионата мира по футболу U-20

2019-06-16 10:00 3024
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поборется за место в основе "Реала" 2019-06-18 15:45 132
Ольга Харлан завоевала восьмую золотую медаль - победила на чемпионате Европы 2019-06-18 13:45 210
Тайсону Фьюри понадобилось два раунда, чтобы нокаутировать Шварца 2019-06-16 12:30 840
видео Украина - Южная Корея 3:1: смотреть видео голов финала чемпионата мира по футболу U-20 2019-06-16 10:00 3024

Лента

17:30 Названа дата встречи в нормандском формате
17:00 Зеленский рассказал, на чем не сошелся с Меркель
видео 16:30 Во время встречи с Зеленским Меркель стало плохо: она тряслась и шаталась
15:49 Минздрав обвинили в содействии аптечной мафии
15:45 Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поборется за место в основе "Реала"
15:14 Зачем Пентагон оперативно наращивает военный контингент на Ближнем Востоке
14:46 Бывший президент потерял сознание и умер прямо в зале суда
14:13 Катастрофа Boeing: на авиасалоне в Ле Бурже компания не получила ни одного заказа
13:45 Ольга Харлан завоевала восьмую золотую медаль - победила на чемпионате Европы
13:16 Зеленский рассказал немецким СМИ о своем отношении к аннексированному Крыму