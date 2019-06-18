Спорт Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поборется за место в основе "Реала"

2019-06-18 15:45 132

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин в новом сезоне будет играть за мадридский "Реал".

Как сообщает портал Goal, после года аренды в "Леганесе" и удачном выступлении Лунина на молодежном ЧМ, где Украина выиграла золото, а сам голкипер был признан лучшим на турнире, "Реал" принял решение оставить вратаря в команде.

Он будет вторым голкипером "Реала" после Тибо Куртуа. Люка Зидан и Кейлор Навас летом покинуть команду.

После окончания молодежного ЧМ Лунин сам говорил, что планирует вернуться в "Реал" и бороться за место в команде. Кроме этого его хотят видеть в воротах болельщики мадридского клуба.

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