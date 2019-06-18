Политика видео Во время встречи с Зеленским Меркель стало плохо: она тряслась и шаталась

2019-06-18 16:30 123

После встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Украины Владимир Зеленский прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретился с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса.

Отмечается, что во время церемонии приветствия Зеленского Меркель выглядела очень странно, что вызвало опасения насчет состояния ее здоровья. Ее била дрожь, она стискивала губы и заметно пошатывалась во время исполнения национальных гимнов. Как пишет издание Express, позже госпоже Меркель стало лучше. На последующей пресс-конференции один из журналистов задал Меркель вопрос насчет ее самочувствия. «Должны ли граждане беспокоиться?», — спросил он. На что 64-летняя глава правительства улыбнулась, покачала головой и заверила, что с ней все в порядке. «К настоящему моменту я выпила три стакана воды. Это было явно необходимо. И теперь со мной все хорошо», — сказала она.