Спорт Жеребьевка Лиги Европы: Заря узнает своего соперника

2019-06-18 20:30 138

Завтра, 19 июня, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. С этой стадии турнира стартует и первый украинский коллектив - луганская Заря, занявшая пятое место по итогам прошлого розыгрыша чемпионата Украины.

Лига Европы 2019/2020: расписание и результаты квалификации

Известно, что команда Скрипника будет сеянной при жеребьевке, что избавит луганчан от встречи с Ромой, Гентом, Айнтрахтом, Эспаньолом, Партизаном, Вулверхэмптоном, Страсбуром, АЗ, Виторией, Малатьяспором, Утрехтом, Штурмом, Габалой, Яблонцем, Младой Болеслав, Атромитосом, Арисом, Осьеком, Эсбьергом и Люцерном.

Что касается возможных соперников, то список команд на текущий момент достаточно широк, а Заря может попасть на какую-либо пару из первого раунда.

Первые матчи второго квалификационного раунда состояся 25 июля, тогда как ответные игры состоятся 1 августа.

Ранее мы сообщали, что лидер Зари Александр Караваев прокомментировал вариант с переходом в Генк.

Известно, что Заря будет играть матчи квалификации Лиги Европы в Запорожье.