Политика В США заявили, что уже готовы вмешаться в минские переговоры

2019-06-19 09:12 636

Как заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время выступления в Сенате, официальный Вашигнтон готов к работе с властью РФ для того, чтобы минские соглашения были реализованы.

"Мы готовы работать с российским правительством для прекращения боевых действий и реализации Минских соглашений... Есть возможность работать вместе, чтобы принести мир для Украины, но Россия должна быть готовой к серьезной работе", - написал Волкер в Twitter.

Волкер также отметил, что США поддерживают работу по решению украинского кризиса в нормандском формате, на уровне ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы.

"К сожалению, Россия в последние 18 месяцев не двигалась вперед и не выражала интереса к прогрессу", - сказал спецпредставитель США, говоря о позиции Москвы по Украине.