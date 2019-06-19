Экономика В Кабмине решили снизить тарифы на тепло и горячую воду

2019-06-19 17:30 216

 

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным ведомствам подготовить к следующему заседанию правительства документ об установлении на следующий отопительный сезон предельных цен на тепло и горячую воду, которые будут на 15-20% ниже текущих.

Глава правительства в ходе заседания Кабмина в среду, 19 июня, отметил, что цена на газ в Украине приблизительно одинаковая по всей стране, однако при этом тарифы на тепло значительно отличаются. По его словам, это зависит от того, насколько местные производители тепла вкладывали в энергоэффективность и модернизацию.

"Я даю сейчас поручение Министерству регионального развития, Министерству юстиции относительно того, чтобы вынести на следующее заседание Кабмина решение относительно установления экономически обоснованного ограничения цен на тепло и горячую воду в стране, которое вступит в действие со следующего отопительного сезона", - сказал он.

При этом премьер прогнозирует, что таким решением можно "достичь снижения цен на тепло на 15-20%".

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