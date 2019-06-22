Экономика Гривна «выгрызла» лидерство, доллар упал: новый курс валют от Нацбанка

2019-06-22 14:30 156

 

Курс валют в Украине на субботу, 22 июня 2019 года: доллар упал, а у гривны «выросли крылья»

Национальный банк Украины установил такой курс валют в стране на 22 июня:

100 долларов США — 2626.6416 грн;

100 евро — 2972.3076 грн;

10 рублей — 4.1607 грн.

Доллар после небольшого подорожания сдал свои позиции на 11 копеек. Европейская валюта также упала, она стала дешевле на 10 копеек. Российский рубль удержался на месте.

Напомним, что в предыдущий банковский день, четверг, 20 июня, в Украине действовал следующий курс валют:

100 долларов США — 2637.5876 грн;

100 евро — 2982.3203 грн;

10 рублей — 4.1610 грн.

Торги на межбанке 21 июня закрылись:

с долларом на уровне 26.13/26.16 грн,

евро – 29.59/29.62,

российский рубль – 0.4132/0.4142 грн.

В украинских банках средний обменный курс доллара вчера, в последний день рабочий, составил 26,15 грн в покупке и до 26.40 грн в продаже.

21-го июня действовали такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций) Нацбанка:

Золото – 364 422,29 грн

Серебро – 3 941,87 грн

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