Экономика Минфин предупреждает: доллар вскоре сделает нечто неожиданное

2019-06-25 18:00 63

 

Курс доллара за последний год снизился. Но по прогнозам макроэкономического обзора Министерство финансов Украины, курс вырастет.

Курс доллара в среднем за 2019 год составит 27,4 грн/доллар, за 2020 год — 28,2 грн /доллар, за 2021 год - 29,4 грн/доллар.

При этом в Министерстве отмечают, что ситуация гривны улучшился. Ранее Минфин ожидал, что доллар в 2019 году будет стоить 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., а в 2021 году – 30,4 грн/доллар.

В Минфине также подсчитали, что благодаря нынешней ситуации на валютном рынке обменный курс укрепился на 5,1% в мае по сравнению с декабрем 2018 года.

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