Мир фото Стало известно имя актера, который сыграет роль Николы Теслы

2019-06-26 15:46 60

Стало известно имя актера, который сыграет роль Николы Теслы в байопике о жизни изобретателя сербского происхождения.

Перевоплощаться в великого мастера, соврершившего невероятный прорыв в электротехнике и радиотехнике в конце XIX – начале XX вв, будет польский актер Томаш Кот.

Как сообщает Deadline, сценаристом и режиссером фильма "Никола" выступит Ананд Такер ("Как выйти замуж за три дня"). Продюсером картины станет Дарья Йовикич, с которой Такер работал над "Девушкой с жемчужной сережкой".

"Никола Тесла был одним из самых влиятельных и значительных умов начала XX века, он во многом определил наш современный мир с его электрокарами, мгновенной связью через Интернет и глобальной коммуникацией", - отметил Ананд Такер.

Съемки стартуют осенью этого года, дата выхода байопика пока неизвестна.

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