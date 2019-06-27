Политика Зеленский назначил на ключевые должности в СБУ и Нацгвардию своих людей - кто они

2019-06-27 12:43 315

Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ. Соответствующие указы президента обнародованы на сайте главы государства.

"Назначить Баранецкого Руслана Федоровича – первого заместителя главы Службы безопасности Украины – руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины", - сказано в документе.

Руслан Баранецкий, генерал-майор, ранее занимал должность начальника управления внутренней и собственной безопасности администрации Государственной пограничной службы Украины.

В сентябре 2014 года Баранецкий награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны".

Другим указом Зеленский назначил Николая Миколенко заместителем командующего Национальной гвардии Украины. "Назначить Миколенко Николая Алексеевича заместителем командующего Национальной гвардии Украины", - сказано в документе.

Генерал-майор Николай Миколенко родился 19 мая 1967 года в Киевской области. Занимал должность начальника Северного территориального управления Национальной гвардии Украины.

В марте 2008 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в укрепление законности и правопорядка, образцовое выполнение воинского и служебного долга по защите конституционных прав и свобод граждан и по случаю Дня внутренних войск МВД Украины.

Кроме того, президент своими указами уволил Александра Климчука, Даниила Доценко и Максима Емельяненко с должностей начальников департаментов Службы безопасности Украины.

"Уволить Климчука Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в указе№459/2019 от 26 июня.

Указом от 26 июня №460/2019, также обнародованном на сайте президента, Зеленский уволил Даниила Доценко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Емельяненко президент Украины уволил с должности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ указом №461/2019, также датированным 26 июня и опубликованном на сайте президента в четверг.

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