Экономика Эксперты спрогнозировали, когда курс может подскочить до 30 гривен за доллар

2019-06-29 12:00 270

 

На курс гривны к концу года будут влиять множество разных факторов.

При возникновении кризисных ситуаций в Украине начинает падать гривна, в этом случае курс может дойти до 30 грн/доллар, заявил экономист Тарас Козак, президент инвестиционной группы Универ.

"Но по базовому сценарию, который рассматривается абсолютным большинством банков и рейтинговых агентств, – прогнозируется порядка 28-29,5 грн за доллар. Это так называемый усредненный курс, исходя из ожиданий аналитиков. Но я думаю, что средний курс гривны в этом году не превысит 29 грн за доллар", – подчеркнул он в комментарии Сегодня.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, на то, каким будет курс гривны к концу года, будут влиять множество разных факторов, и далеко не все из них можно посчитать уже сейчас.

"Во-первых, не сократятся ли переводы от гастарбайтеров. Что будет с урожаем? В этом году, конечно, прогнозируют рекордный урожай, но его надо сначала дождаться. Также пока неизвестно, что будет с ценами на нефть. Сейчас четко прогнозировать цену на нефть тяжело, прогнозы есть абсолютно противоположные. В конце года на нас очень сильно будет влиять международная ситуация. Что будет с парой евро-доллар, начнется ли активная торговая война между США и Китаем. И вот от всех этих факторов зависит, закончим ли мы год с курсом 27 с копейками, или доллар будет больше 28", – считает он.

При этом эксперт не ожидает в ближайшем времени девальвации гривны.

"Сейчас мы в ожидании выборов. И, скорее всего, до выборов никаких существенных колебаний не будет наблюдаться. Доллара по 25, конечно, не будет, но 26 и даже, возможно, 25,9 грн в течение одной-двух недель – вполне возможно", – прогнозирует он.

Охрименко добавил, что в конце лета вероятно начало девальвации национальной валюты.

"Думаю, в осень мы зайдем уже с курсом доллара 27 грн. А в сентябре, не исключено, девальвация ускорится", – резюмировал он.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Эксперты рассказали, что делать, чтобы уснуть в жару

2019-06-24 22:00 1569

Без доллара по 30 гривен: Минфин показал прогноз курса на три года вперед

2019-06-24 21:00 5118

Гривна «выгрызла» лидерство, доллар упал: новый курс валют от Нацбанка

2019-06-22 14:30 1695

Валютное затишье: чего украинцам ждать от доллара до осени

2019-06-20 21:00 4569

Еще новости в разделе "Экономика"

Эксперты спрогнозировали, когда курс может подскочить до 30 гривен за доллар

2019-06-29 12:00 270

В Минфине признали, что за месяц было продано долгов на миллиард евро

2019-06-26 10:41 726

Минфин предупреждает: доллар вскоре сделает нечто неожиданное

2019-06-25 18:00 1008

Коболев заявил, что Украина должна сохранить возможность судиться с "Газпромом"

2019-06-25 15:46 1101
Все статьи раздела "Экономика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Эксперты спрогнозировали, когда курс может подскочить до 30 гривен за доллар 2019-06-29 12:00 270
В Минфине признали, что за месяц было продано долгов на миллиард евро 2019-06-26 10:41 726
Минфин предупреждает: доллар вскоре сделает нечто неожиданное 2019-06-25 18:00 1008
Коболев заявил, что Украина должна сохранить возможность судиться с "Газпромом" 2019-06-25 15:46 1101

Лента

14:30 Представитель Зеленского пообещал месяц подметать Крещатик, если не снизит "зеленый тариф"
14:00 Саммит G20: Путин с металлической кружкой, морские ежи на обед и торжественный прием Абэ
13:30 Субсидии с 1 июля: что нужно знать украинцам
13:00 Жара вернется: синоптик предупредила украинцев о новых погодных испытаниях
12:30 Юрия Шатунова экстренно госпитализировали перед концертом
12:00 Эксперты спрогнозировали, когда курс может подскочить до 30 гривен за доллар
11:30 На дороге восстановят справедливость: что приготовили водителям
11:00 "Гопники у власти!" Зеленский и Ко разозлили сеть внешним видом
10:30 Меркель рассказала о проблемах со здоровьем
10:00 "Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании