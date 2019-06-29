Экономика Эксперты спрогнозировали, когда курс может подскочить до 30 гривен за доллар

2019-06-29 12:00 270

На курс гривны к концу года будут влиять множество разных факторов.

При возникновении кризисных ситуаций в Украине начинает падать гривна, в этом случае курс может дойти до 30 грн/доллар, заявил экономист Тарас Козак, президент инвестиционной группы Универ.

"Но по базовому сценарию, который рассматривается абсолютным большинством банков и рейтинговых агентств, – прогнозируется порядка 28-29,5 грн за доллар. Это так называемый усредненный курс, исходя из ожиданий аналитиков. Но я думаю, что средний курс гривны в этом году не превысит 29 грн за доллар", – подчеркнул он в комментарии Сегодня.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, на то, каким будет курс гривны к концу года, будут влиять множество разных факторов, и далеко не все из них можно посчитать уже сейчас.

"Во-первых, не сократятся ли переводы от гастарбайтеров. Что будет с урожаем? В этом году, конечно, прогнозируют рекордный урожай, но его надо сначала дождаться. Также пока неизвестно, что будет с ценами на нефть. Сейчас четко прогнозировать цену на нефть тяжело, прогнозы есть абсолютно противоположные. В конце года на нас очень сильно будет влиять международная ситуация. Что будет с парой евро-доллар, начнется ли активная торговая война между США и Китаем. И вот от всех этих факторов зависит, закончим ли мы год с курсом 27 с копейками, или доллар будет больше 28", – считает он.

При этом эксперт не ожидает в ближайшем времени девальвации гривны.

"Сейчас мы в ожидании выборов. И, скорее всего, до выборов никаких существенных колебаний не будет наблюдаться. Доллара по 25, конечно, не будет, но 26 и даже, возможно, 25,9 грн в течение одной-двух недель – вполне возможно", – прогнозирует он.

Охрименко добавил, что в конце лета вероятно начало девальвации национальной валюты.

"Думаю, в осень мы зайдем уже с курсом доллара 27 грн. А в сентябре, не исключено, девальвация ускорится", – резюмировал он.