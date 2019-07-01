Политика Конец войне: Зеленский опубликовал важное заявление к украинцам

2019-07-01 16:30 849

Владимир Зеленский прокомментировал резонансную тему разведения наших военных в районе Станицы Луганской.

Заявление было опубликовано на Facebook и Instagram страничках президента.

Так, президент подчеркнул, что это не "зрада", а шаг к урегулированию конфликта. По словам Зеленского, прекращение огня на Донбассе стало первым шагом для разблокировки Минского договорного процесса.

"Мне кажется, что это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения состоялся благодаря разблокированию минского процесса. Я понимаю, что только время и конкретные шаги могут доказать всем, что стороны выполняют свои обязательства", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, в результате разведения сил может окончится горячая фаза войны на Донбассе, хотя точно он этого сказать не может.

"Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что прекратим войну. Но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны - эта надежда появилась. И я хочу попросить вас всех не поддаваться панике и предоставить возможность нашим воинам, нашей армии и нашим дипломатам выполнять свою мощную и очень сложную работу. Пожалуйста, давайте, все же, сохранять спокойствие. Никакой измены нет. Победы, к сожалению, тоже. Но мне кажется, это наш первый небольшой успех", − добавил он.