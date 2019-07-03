Политика документ Курт Волкер после встречи с Зеленским сделал заявление о реформах, Росии и войне

2019-07-03 14:12 93

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Россия должна "внести свой вклад" по установлению мира на Донбассе.

"Отличная встреча с украинским президентом Зеленским - явная приверженность миру на Донбассе, но Россия должна внести свой вклад", - написал Волкер в микроблоге Twitter.

Также он отметил, что Зеленский заявил о своей твердой приверженности реформе Украины, которую США полностью поддерживают.

Напомним, ранее Владимир Зеленский и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе.