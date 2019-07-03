Политика Зеленский назвал точную сумму - сколько будет стоить восстановление Донбасса

2019-07-03 13:44 180

Президент Украины заявил, что на восстановление разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры восточных регионов Украины необходимо более 10 млрд евро.

Об этом он сказал на конференции в Торонто по вопросам реформ в Украине, сообщает "Интерфакс".

Зеленский также пригласил всех зарубежных инвесторов на форум, который состоится осенью в Мариуполе. Именно там будут обсуждать вопросы восстановления Донбасса.

"По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более EUR10 млрд. Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем зарубежных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сказал Владимир Зеленский.

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