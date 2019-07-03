Спорт ФК Днепр прекратил свое существование? Клуб впервые не заявился на новый чемпионат

2019-07-03 14:45 192

Днепровский Днепр не заявился на новый чемпионат Украины среди любительских клубов. Это может означать конец истории легендарного клуба.

В перечне команд, стартующих в новом чемпионате среди любителей, не оказалось "сине-бело-голубых".

"Насколько мне известно, тренеры Днепра уже переведены в "дубль" СК. Игроки – тоже в "дубле". Некоторых отпустили свободными агентами", – прокомментировал Футбол 24 Евгений Переверзев (Юджин), один из самых известных фанатов Днепра.

Напомним, проблемы в Днепре начались 5 лет назад. Сначала с днепрян несколько раз снимали очки из-за долгов перед экс-тренером Хуанде Рамосом и его тренерским штабом. По итогам сезона 2016/17 клуб занял 11-е место в УПЛ и вылетел в Первую лигу. Однако, решением ФИФА был переведен во второй дивизион.