Экономика Украина окажет Йемену финансовую помощь в размере 10 млн грн

2019-07-03 20:30 201

 

Министерство иностранных дел уже согласовало реквизиты банковского счета Йеменского гуманитарного фонда, на который перечислит 10 млн грн гумпомощи от Украины. Об этом сообщила директор департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД Мирослава Щербатюк в ответе на запрос корреспондента УНН.

"Сейчас Министерство иностранных дел согласовало с Секретариатом ООН реквизиты банковского счета Йеменского гуманитарного фонда, на который вместе с Государственной казначейской службой будут перечислены соответствующие средства", - отметила Щербатюк.

По ее словам, соответствующее распоряжение о выделении 10 млн грн гуманитарной помощи Йемену подписал премьер-министр Украины Владимир Гройсман еще 5 июня.

При этом, она добавила, что другим странам этого года Украина еще не предоставляла помощи и сейчас изучает возможности направления гумпомощи в Конго и Судан.

"С начала текущего года Украина не предоставляла гуманитарную помощь другим странам. Вопрос оказания помощи Республике Судан и Демократической Республике Конго потребует дополнительного изучения с учетом развития политики и безопасности ситуации в этих странах", - сообщила директор департамента МИД.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна окажет гуманитарную помощь Йемену, Судану и Конго.

По состоянию на конец декабря 2018 года Украина еще не направила гумпомощь Йемену, Судану и Конго.

Напомним, в конце прошлого года Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда государственного бюджета 10 млн грн для предоставления финансовой помощи Индонезии.

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