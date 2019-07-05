Политика документ Перепутавшей столицу Канады команде Зеленского посоветовали учить географию

2019-07-05 09:12 468

Президенту Украины и его пресс-службе настоятельно порекомендовали изучить школьный курс географии. Поскольку перед подготовкой официальных зарубежных визитов и в процессе их осуществления это очень пригодится.

Так, внимательные пользователи Соцсетей с удивлением обнаружили, что в материалах, посвященных визиту Зеленского в Канаду, город Торонто, где он проводил встречи, вдруг называется столицей страны. "А что же стало с Оттавой?", - интерсуются украинцы.

"Столица Канады - Оттава. НЕ Торонто. Это 5 класс средней школы, урок географии. Негоже, чтобы на сайте президента сутки висела инфо, что Торонто - это «столица Канады» ... На самом деле, это яркий маркер, новые лица- не всегда компетентные и профессиональные ....., даже если работали в западных медиа и имеют диплом", - пишут в ФБ.

Хорошо еще что сам президент Украины в своей официальной речи или обращении к канадцам не назвал Торонто столицей. С учетом высокого уровня и статуса мероприятия, канадцы, в том числе и СМИ, бы этого точно не пропустили мимо ушей.