Экономика В Украине рекордно упал курс доллара: что произошло

2019-07-06 15:00 27

 

В Украине курс доллара 6 июля подешевел до 25,71 грн/$ (справочный курс НБУ). Последний раз американская валюта опускалась ниже указанной отметки еще в августе 2018-го.

Об этом говорится в данных Национального банка о ситуации на валютном рынке Украины. С 1 января 2019-го гривня укрепилась на 1,8 грн/$. При этом на наличном рынке доллар продается за 25,83 грн/$.

Отметим, по прогнозам аналитиков курс гривни в июле будет колебаться в диапазоне 26 – 27,35 грн/$. Отметка 26 грн/$ остается важным психологическим уровнем, вблизи которой спрос на валюту будет повышаться.

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Экономика

В Украине рекордно упал курс доллара: что произошло 2019-07-06 15:00 27
Что будет с долларом и евро в ближайшие дни - НБУ обновил курсы валют 2019-07-05 13:42 708
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