Экономика Нацбанк скупает валюту, а доллар падает: эксперты объяснили ситуацию

2019-07-08 22:00 57

 

Политика НБУ должна способствовать кредитованию бизнеса, напомнили специалисты

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе (1-5 июля) купил 321,2 млн долларов на межбанковском валютном рынке, что более чем в семь раз превышает сумму покупки за неделю ранее. Оценить целесообразность действий регулятора сайт "Сегодня" попросили у экспертов.

По мнению специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы, Нацбанк поступает правильно, так как "ловит" благоприятный момент. Ведь сейчас курс доллара снизился до минимумов с 2016-2017 гг.

"Это же очень хорошо – Нацбанк пополняет свои валютные резервы. Это происходит, потому что наблюдается активный приток средств иностранцев, которые покупают ОВГЗ, номинированные в гривне <…> Это приводит к тому, что гривня дополнительно укрепляется", – считает Фурса.

Как известно, Украина сейчас нуждается в пополнении резервов, ведь 2019 год является пиковым по выплате внешних долгов.

"За две последние недели портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов увеличился на 340 млн долл., а объемы валютных интервенций НБУ за этот же период составили 365 млн долларов", – добавляет Татьяна Богдан, доктор экономических наук, завотделом госфинансов Экспертно-аналитического центра "Оптима".

Активизации инвесторов, говорит она, в частности, поспособствовало присоединение Украины к международному депозитарию Clearstream. А если учесть то, что золотовалютные резервы, по словам Богдан, находятся "на неудовлетворительном уровне", а нерезиденты могут начать в какой-то момент массово выходить из ОВГЗ, действия регулятора имеют смысл.

"Политика пополнения международных резервов Украины Национальным банком, которая проводится в таких условиях, вполне оправдана, поскольку валютные резервы сейчас составляют только 45% краткосрочного внешнего долга страны (при гранично допустимом уровне в 100%). Кроме того, не стоит исключать сценария внезапного выхода нерезидентов из гривневого сегмента рынка ОВГЗ, что будет повышать спрос на иностранную валюту и потребует обратных валютных интервенций Нацбанка", – говорит Богдан.


Помимо этого, сопутствующим последствием таких валютных интервенций является выпуск в оборот гривневой денежной массы, что тоже плюс.

"Учитывая, что соотношение денежной массы МЗ к валовому внутреннему продукту (ВВП) страны сейчас достаточно низкое и составляет приблизительно 37%, приток дополнительных средств в оборот стоит оценивать позитивно", – отметила эксперт.

В то же время, Татьяна Богдан напоминает: общий бизнес-климат в стране и политика НБУ должны способствовать активизации банковского кредитования бизнеса, а не приводить к накоплению в финучреждениях избыточной ликвидности или к увеличению вкладов в краткосрочные спекулятивные операции (в частности, через наращивание портфеля депозитных сертификатов НБУ).

При этом эксперты не высказывают мнения о том, что скупка валюты Нацбанком может привести к девальвации гривни.

 

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