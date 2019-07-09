Экономика Инвестиции в ценные бумаги: что нужно знать банковских вкладах и рисках

2019-07-09 11:28 282

Объем портфеля ОВГЗ у физлиц – свыше $300 млн в эквиваленте – не угрожает ликвидности банковской системы.

«Если украинцы на примере ОВГЗ поймут, что такое ценная бумага, как она оборачивается, погашается, что такое документарная и бездокументарная формы, то это очень хорошо. И объемы, и доля вложений физлиц в ОВГЗ – это нормальная практика, и ничего устрашающего для депозитной системы я не вижу», – сообщила директор блока «Рынки капитала» Альфа-Банка Татьяна Попович в ходе круглого стола в Киеве.

Тогда как директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Коваленко заговорил о «каннибализации» депозитов банков.

«И мы стали промотировать эту услугу, хотя для банка это каннибализация своей ресурсной базы, поэтому банки долго держались и не предлагали эту услугу. Финансисты легко обращаются с калькулятором и считают (разницу. – Ред.): 18-19% – доходность ОВГЗ без налога и 14-16% годовых с налогом – депозит украинского финансового сектора», – привел он преимущества ОВГЗ.

Антон Коваленко считает, что покупатели ОВГЗ забирают ликвидность из банковской системы.

«Если грамотность физлиц будет ценой 10 млрд грн ликвидности банковской системы, я не совсем согласен. Сейчас ликвидность порядка 100 млрд грн. 10 млрд грн ушло, оно же ушло оттуда, не из кубышек. А если еще 10 млрд грн уйдет?» – возмущен банкир.

Татьяна Попович не разделяет эти опасения. «Будет нормальная пропорция. Кто-то доверяет больше простым инструментам и понятному банку. Кто-то попробует инвестировать в государственный долг, обучиться работе с ценными бумагами. Нормальная здоровая конкуренция, и устрашающего для банковской системы, для депозитов ничего нет», – считает она.

Банкир подчеркивает, что и у ОВГЗ есть свои риски: «И все понимают, что это вроде бы «государство», но у ценных бумаг больше рисков: риски волатильности, ликвидности, изменения доходности, каких-то политических заявлений на своих страничках, которые мы все помним, месяц назад».

По данным НБУ, на утро 8 июля в портфеле физлиц находились ОВГЗ на 8,945 млрд грн. На гривневые бумаги пришлось 32,44% вложений, на валютные – 67,56%.

Источник: Finclub