Сильнейший ливень обрушился на Вашингтон, что привело к наводнению в некоторых районах американской столицы.
Как сообщает издание The Washington Post, часть городских улиц оказалась полностью затопленной, на дорогах образовались пробки.
Стихия настолько разбушевалась, что в сильно затопленные места не могут добраться даже спасатели. Тысячи людей остались без электричества.
Кроме того, вода затопила несколько станций метро, которые были временно закрыты для пассажиров. Также вода добралась и до Белого дома, сотрудники которого выставили фотографии подтопленных кабинетов в социальных сетях.
В результате стихии приостановил работу Национальный архив США.