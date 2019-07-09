Мир фото Президент попал в беду: объявлено чрезвычайное положение

2019-07-09 18:00 261

 

Сильнейший ливень обрушился на Вашингтон, что привело к наводнению в некоторых районах американской столицы.

Как сообщает издание The Washington Post, часть городских улиц оказалась полностью затопленной, на дорогах образовались пробки.

Стихия настолько разбушевалась, что в сильно затопленные места не могут добраться даже спасатели. Тысячи людей остались без электричества.

Кроме того, вода затопила несколько станций метро, которые были временно закрыты для пассажиров. Также вода добралась и до Белого дома, сотрудники которого выставили фотографии подтопленных кабинетов в социальных сетях.

В результате стихии приостановил работу Национальный архив США.

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