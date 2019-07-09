Экономика Доллар по 24? Все может быть

2019-07-09 20:30 159

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

В конце прошлой недели доллар пробил нижнюю отметку в 26 грн и, вопреки прогнозам, уверенно продолжил курс на снижение. И это несмотря на то, что Нацбанк за первую неделю июля выкупил рекордную сумму долларов – 321,2 млн, в т. ч. за пятницу – более 230 млн. Хотя план покупки долларов Нацбанком составляет 20 млн в день, да и он не всегда выполняется. Например, за последнюю неделю июня НБУ выкупил всего 44 млн долларов.

Эти попытки Нацбанка сдержать укрепление гривни оказались недостаточными даже для того, чтобы замедлить процесс. Если в четверг официальный курс доллара составлял 26,04 грн, то в пятницу – 25,87 (на 17 копеек меньше). В понедельник же курс опустился до 25,71 грн (еще минус 16 коп.). На вторник, 9 июля, НБУ установил курс доллара на уровне 25,6 грн.

Несколько недель назад эксперты прогнозировали, что гривня вряд ли "докатится" до отметки ниже 26 грн. В самом оптимистичном прогнозе называлась цифра 25,9. Но гривня "пошла дальше". Так мало, как сейчас, доллар не стоил с 2017 года.

Что же заставило украинскую валюту укрепляться сверх ожиданий? И каким может быть "самый дешевый доллар" в этом году?

Например, аналитики ГК "FOREX CLUB", которые ранее прогнозировали курс доллара в июле на уровне 26 – 27,35 грн, отмечают, что гривня смогла укрепиться ниже психологического уровня 26 грн за доллар благодаря благоприятной внешней конъюнктуре для украинского экспорта, активной покупке нерезидентами украинских гособлигаций, а также продаже валюты со стороны населения.

"Даже активные действия НБУ по выкупу валюты в резервы не сдержали спрос. Впрочем, они позволили регулятору приобрести достаточно валюты для сентябрьских выплат", – говорит руководитель отдела аналитики ГК "FOREX CLUB" Андрей Шевчишин.

Сейчас, по наблюдениям эксперта, гривня стремится к следующему психологическому уровню – 25,4 грн за доллар.

"25,4 грн за доллар – это максимум, который был зафиксирован на межбанке в августе 2017 года. Вероятно, он останется сильной поддержкой для рынка. Очень маловероятно, учитывая долгосрочные условия, но если его получится преодолеть, то следующими психологически важными отметками будут 25 грн за доллар и далее – 24,7 грн за доллар (максимум лета 2016 года)", – говорит Андрей Шевчишин.

При этом он отмечает, что такое сильное укрепление гривны "все больше усиливает будущую девальвацию".

"Сильная гривна существенно сдерживает поступления, которые необходимы для обеспечения бюджетных выплат. Сдерживает экспортеров и усиливает позиции импортеров, что лишь увеличивает дефицит счета активных операций", – отмечает экономист.

Похожий прогноз делает и руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний.

"Если пара USD/UAH провалится ниже отметки в 26, она может довольно быстро оказаться у следующего важного круглого уровня в 25 гривен за доллар. При благоприятном внешнем фоне гривня может ненадолго вырасти до 24,50. Это уровни, на которых ранее наблюдалось довольно продолжительное "перетягивание каната" между покупателями и продавцами", – говорит эксперт.

Среди причин, которые привели к "сверхнормативной" ревальвации украинской валюты, он также называет в том числе психологические.

"Гривна укрепляется вопреки формированию мини-тренда на рост доллара со второй половины прошлой недели. Отчасти это связано с сезонными факторами – лето нередко бывает благоприятным периодом для национальной валюты Украины. Цены на металлы и другое сырье находятся на подъеме – рынки ожидают, что мировые ЦБ придут на помощь экономике, если та замедлится. Этот фактор способствует более позитивной оценке национальной экономики и стимулирует рост спроса на гривню. Ранее инвесторы закладывали в котировки слишком мрачные ожидания, и теперь они их корректируют", – говорит Владимир Позний.

Он напоминает, что украинская валюта с начала года остается в числе лидеров по приросту к доллару.

При этом эксперт предупреждает, что следует с осторожностью оценивать дальнейшие перспективы валюты: продолжительное укрепление доллара может обернуться массированной распродажей валют развивающихся стран.

"Пятничный всплеск интереса к доллару вызван сильной статистикой из США. Полученные данные могут перечеркнуть глобальную причину роста рынков – надежды на смягчение американской политики. Сценарий прошлого года, когда вложения в доллары стали привлекательнее, вызвав отток из прочих валют, может повториться", – подчеркивает Владимир Позний.

А вот президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что ниже 25,5 грн за доллар курс вряд ли опустится.

"Может быть, будет 25,5 грн. 25 – навряд ли. Потому что Национальный банк сейчас выходит с покупкой долларов, а когда такое происходит, это обычно сдерживает ревальвацию. Все зависит от того, насколько активно НБУ будет покупать валюту в дальнейшем. Если продолжит активную покупку – скоро увидим доллар по 26 грн, а если не будет много покупать –ревальвация продолжится", – уверен он.

Среди других причин Александр Охрименко называет в первую очередь существенные поступления валюты от трудовых мигрантов.

"За 5 месяцев в Украину пришло 7 млрд долларов. Это значительно больше, чем в прошлом году. Также традиционно сказывается сезонный фактор. Летом экспортеры меньше покупают. И что еще повлияло – активная продажа гособлигаций и то, что на сегодняшний момент Украина не закупает активно газ к отопительному сезону. Когда начнут закупать – это вопрос. Планировали летом, но, я думаю, более активно начнут покупать уже ближе к осени", – перечисляет эксперт.

В то же время Александр Охрименко не считает, что излишнее укрепление гривни приведет осенью к излишней девальвации.

"Осенью будет девальвация. Но если летом мы увидим доллар по 25,5 грн, соответственно, осенью он будет уже не 30, а 26,5", – прогнозирует экономист.