Экономика В Украине зафиксирована дефляция

2019-07-09 21:00 300

 

Потребительские цены в июне 2019 г. по сравнению с маем 2019 г. снизились на 0,5%, с начала года выросли на 3,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Госстата.

"Потребительские цены в июне 2019 года по сравнению с маем 2019 года снизились на 0,5%, с начала года выросли на 3,6%. Базовая инфляция в июне 2019 г. по сравнению с маем 2019 г. составляла 0,0%, с начала года - 2,3% ", - сообщили в Госстате.

Национальный банк Украины установил на 10 июля 2019 официальный курс гривны на уровне 25,48 грн / долл.

Как отмечается, курс гривны к доллару на 10 июля установлен на уровне 25,489178 грн/долл.

Таким образом, НБУ укрепил гривну еще на 12 копеек.

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