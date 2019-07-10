Спорт Официально: в чемпионате Украины по футболу будет 16 команд

2019-07-10 20:30 93

 

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко официально объявил о расширении высшего дивизиона чемпионата страны по футболу. Вскоре в Премьер-лиге будут играть 16 команд.

"Отличная новость для всей футбольной Украины! Исполком УАФ принял решение об увеличении количества клубов-участников УПЛ в сезоне 2020/2021 до 14 команд, а в следующем сезоне – 2021/2022 – до 16 команд. Важно, что такой шаг сделан до начала нового сезона соревнований, что позволит и клубам Премьер-лиги, и клубам Первой лиги основательно подготовиться к изменению формата турнира, четко расставить собственные приоритеты и разработать стратегию их достижения. А еще это решение станет дополнительной мотивацией для молодых игроков, которые мечтают попасть в Премьер-лигу. Поэтому, новый футбольный сезон будет однозначно интереснее и более конкурентным", – написал Павелко в Facebook.

Как известно, ранее в футбольную Премьер-лигу Украины пробился клуб "Колос" из Ковалевки. Село на 1600 человек: впервые в истории в чемпионате страны будет представлен такой маленький населенный пункт.

Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.

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