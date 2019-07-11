Экономика Нацбанк обновил курс основных валют - что будет с долларом и евро

2019-07-11 13:44 177

Нацбанк Украины установил на четверг, 11 июля, курс доллара на уровне 25,70 грн.

Как указано в сообщении на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 12 коп.

Евро вырос в цене на 27 коп. и составляет 28,83 грн.

Курс российского рубля также несколько подорожал и составляет 0,402 грн.

Напомним, ранее доллар в Украине начал стремительно падать, перевалив за отметку в 26 грн. Однако, как оказалось, причина отнюдь не в укреплении гривны. Все гораздо банальнее, просто НБУ приспустил курс перед тем, как скупил в семь раз больше валюты, чем обычно.