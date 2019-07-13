Экономика Доллар и евро вновь упали, гривна так просто не сдается: новый курс от НБУ

2019-07-13 15:00 300

 

Курс валют в Украине на субботу, 13 июля 2019 года: гривна вновь в лидерах, доллар и евро «поджали хвосты».

Национальный банк Украины установил такой курс валют в стране на сегодня:

100 долларов США — 2576.0584 грн;

100 евро —2898.8385 грн;

10 рублей — 4.0877 грн.

После продолжительного падения американская и европейская валюта несколько дней дорожали, однако на выходных упали в цене. Так, доллар подешевел на 4 копейки, а евро – ­на 13. Российский рубль тоже упал – на 1 копейку.

Напомним, что в предыдущий банковский день пятницу, 12 июля, в Украине действовал следующий курс валют:

100 долларов США — 2580.1837 грн;

100 евро — 2911.7373 грн;

10 рублей — 4.0959 грн.

Вчера, в последний рабочий день, 12 июля, торги на межбанке закрылись:

с долларом на уровне 25.75/25.78 грн,

евро – 28.96/28.99 грн,

российский рубль – 0.4081/0.4087грн.

В банках Украины средний обменный курс доллара в пятницу составил 25,75 грн в покупке и до 26,05 грн в продаже.

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