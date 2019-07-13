Малиновский все-таки перейдет в Аталанту — СМИ

Аталанта близка к договоренности с Генком по трансферу Руслана Малиновского, утверждает L'Eco Di Bergamo. Бельгийцы получат за игрока около 15 млн евро несколькими траншами.
Также интерес к Малиновскому проявляет Сампдория. Ранее была информация о том, что Самп заплатит за украинца 13 млн евро.
Малиновский разочарован руководством Генка и не поехал с командой на сборы.
Генк этим летом уже приобрел двух игроков, которые могут стать заменой Руслану – Патрика Грошовски и Янниса Хаджи.
Аталанта в прошлом сезоне заняла третье место в Серии А и теперь сыграет в Лиге чемпионов.