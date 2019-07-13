Спорт Малиновский все-таки перейдет в Аталанту — СМИ

2019-07-13 13:30 300

 

Аталанта близка к договоренности с Генком по трансферу Руслана Малиновского, утверждает L'Eco Di Bergamo. Бельгийцы получат за игрока около 15 млн евро несколькими траншами.

Также интерес к Малиновскому проявляет Сампдория. Ранее была информация о том, что Самп заплатит за украинца 13 млн евро.

Малиновский разочарован руководством Генка и не поехал с командой на сборы.

Генк этим летом уже приобрел двух игроков, которые могут стать заменой Руслану – Патрика Грошовски и Янниса Хаджи.

Аталанта в прошлом сезоне заняла третье место в Серии А и теперь сыграет в Лиге чемпионов.

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Спорт

Малиновский все-таки перейдет в Аталанту — СМИ 2019-07-13 13:30 300
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