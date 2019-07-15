Экономика Срочно бегите в обменку: стало известно, что произойдет с курсом доллара

2019-07-15 20:30 7116

 

По словам аналитика Владимира Мазуренко, доллар сейчас подошел к минимальному для этого года курсу валют. Но уже к концу августа доллар может возрасти до 26, 5 гривен. На этом могут повлиять критический импорт, возврат НДС, перевод дивидендов, предупредил Мазуренко.

Однако другой эксперт Егор Комов убеждает, что повышение будет только до 25,7 гривен. И добавил, что все напрямую зависит от НБУ и "настроения рынка". По его прогнозам Нацбанк не станет скупать излишки, а значит, валюта может укрепиться.

В свою очередь финансовый аналитик Вадим Иосуб отметил, что выборы ВР не окажут никакого влияния на рост или спад доллара. Вероятнее, что валюта будет коррелироваться за счет действий иностранных инвесторов в ОВГЗ.

Он также объяснил, будут реинвестиции полученной при погашении гособлигаций гривны или же репатрация, предварительно купленной валюты. По его словам, скорее всего, украинская валюта будет меняться в зависимости от сотрудничества с МВФ.

Похожее мнение выразил и специалист Dragon Capital Сергей Фурса. Он отметил, что активность иностранцев продолжает заставлять макроэкономистов пересмотреть прогнозы курса гривны на конец года. 30 гривен за доллар уже не прогнозируют, а только рассматривают диапазон 27-28 гривен.

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Экономика

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