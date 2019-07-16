Экономика В Украине заметно вырос курс доллара

2019-07-16 17:10 219

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 17 июля, за неделю гривня ослабла на 37 копеек

На среду, 17 июля, Национальный банк Украины (НБУ), который активно покупал валюту на межбанке, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

Таким образом, по сравнению со значениями 16 июля, курс доллара вырос на 12 копеек после снижения на две. При этом за неделю - с 10 по 17 июля – доллар вырос в цене уже на 37 копеек.

Ранее эксперт также объяснил сайту "Сегодня", как выборы изменят курс доллара в Украине.