Политика документ Зеленский начал давить на Парубия - обвиняет спикера ВРУ в растрате 700 млн гривен

2019-07-18 13:44 129

Президент Украина повторно обратился к спикеру Рады Андрею Парубию с требованием провести внеочередное заседание парламента. 

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, один день работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Владимир Зеленский  заявил, что отказом Парубий "проявляет преступную бездеятельность".

"Согласно Календарного плана проведения десятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва.. десятая сессия длится до 19 июля 2019 года, что было также объявлено вами на пленарном заседании 12 июля 2019 года. Учитывая указанное, прошу выполнить требования действующего законодательства относительно созыва внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины и рассмотрения вопросов, определенных в письме от 16 июля 2019 года", - говорится в письме.

Также Зеленский обвинил Парубия в преступном бездействии за отказ созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов.

"Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины вы не просто самоустранились от работы на благо Украины, но и обнаруживаете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета", - написал президент в Facebook.

Судя по всему, от вероятного уголовного преследования за такую бездеятельность и огромные убытки государству Парубия защитит так и не отмененная депутатская неприкосновенность, которую он может получить, пройдя в Раду нового созыва по спискам партии Порошенко.

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документ Зеленский начал давить на Парубия - обвиняет спикера ВРУ в растрате 700 млн гривен 2019-07-18 13:44 129
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