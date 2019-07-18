Политика видео "Концерт Укроборонпром" - Зеленский оконфузился на заседании Нацсовета

2019-07-18 17:30 189

 

В четверг, 18 июля, во время заседания национального совета по вопросам антикоррупционной политики президент Владимир Зеленский не смог выговорить название государственного концерна "Укроборонпром".

Заседание транслировалось на Youtube канале "Громадське Телебачення".

Зеленский рассказывал о достижениях Украины в сфере борьбы с коррупцией и привел в пример ситуацию с "Укроборонпромом", однако во время его речи произошел небольшой конфуз.

"Вы слышали громкую историю с коррупцией в государственном концерте, эээ, концертном, эээ "Укроборонпром". На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности", – сказал президент.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Зеленского заявили о разработке изменений в правила получения субсидий

2019-07-18 18:00 150

Курт Волкер заявил о грубом давлении Путина на Зеленского из-за выборов в Раду

2019-07-18 13:16 285

Зеленский приказал легализовать двойное гражданство и упростить процедуру

2019-07-18 09:40 2526

Курт Волкер отреагировал на договоренность Зеленского и Путина по Донбассу

2019-07-17 15:14 2694

Еще новости в разделе "Политика"

У Зеленского заявили о разработке изменений в правила получения субсидий

2019-07-18 18:00 150

Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки

2019-07-18 17:31 195

видео "Концерт Укроборонпром" - Зеленский оконфузился на заседании Нацсовета

2019-07-18 17:30 189

Пентагон оперативно разрабатывает программу военной поддержки армии Украины

2019-07-18 15:46 549
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

У Зеленского заявили о разработке изменений в правила получения субсидий 2019-07-18 18:00 150
Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки 2019-07-18 17:31 195
видео "Концерт Укроборонпром" - Зеленский оконфузился на заседании Нацсовета 2019-07-18 17:30 189
Пентагон оперативно разрабатывает программу военной поддержки армии Украины 2019-07-18 15:46 549

Лента

19:30 На Крымском мосту закончили укладку рельс, которых понадобилось 5 тысяч тонн
19:00 В Украине с 1 августа введут спецпошлины дизтопливо и сжиженный газ из России
18:30 В деле об убийстве 5-летнего Кирилла объявлено подозрение несовершеннолетнему
18:00 У Зеленского заявили о разработке изменений в правила получения субсидий
17:31 Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки
видео 17:30 "Концерт Укроборонпром" - Зеленский оконфузился на заседании Нацсовета
17:00 Налоговая прислала Скрябину штраф: известный гонщик готов заплатить за умершего певца
16:30 В Нацбанке рассказали о новой программе МВФ
15:46 Пентагон оперативно разрабатывает программу военной поддержки армии Украины
15:33 Донбасс восстал против ставленника Порошенко Олега Недавы