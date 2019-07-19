Экономика Точный курс валют на сегодня: доллар и евро неожиданно подешевели

2019-07-19 14:13 150

Торги на межбанковском рынке Украины в пятницу, 19 июля, открылись долларом по 25,90-26,00 грн.

Как сообщает финансовый портал IBC, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар подешевел в покупке на 6 коп., в продаже - на 1 коп.

Евро в покупке подорожал на 4 коп., в продаже - на 10 коп., его курс составил 29,16-29,28 грн соответственно.

Курс российского рубля незначительно изменился - 0,412-0,414 грн.

Напомним, вчера американская валюта вернулась к 26 гривнам после падения до минимальных уровней за пару лет.

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Экономика

Точный курс валют на сегодня: доллар и евро неожиданно подешевели 2019-07-19 14:13 150
Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки 2019-07-18 17:31 2136
В Нацбанке рассказали о новой программе МВФ 2019-07-18 16:30 483
Курс валют на сегодня: доллар стабилен, евро подешевело на 2 копейки 2019-07-18 12:45 369

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