Спорт Шахтер обыграл дебютанта Премьер-лиги перед Суперкубком с Динамо

2019-07-20 12:30 168

 

Вчера, 19 июля, донецкий Шахтер в ходе подготовки к матчу за Суперкубок Украины против столичных динамовцев, провел контрольный поединок с новичком УПЛ Колосом. Встреча закончилась уверенной победой "горняков" со счетом 2:0. В первом тайме отличился Фернандо, в во втором Даниил Сикан.

Пресс-служба в официальном Youtube-канале разместила послематчевые интервью игроков и отчет о самом поединке.

Cтоит отметить, что матч с Колосом стал уже восьмым спаррингом "горняков" в летнее межсезонье: ранее подопечные Луиша Каштру на сборе в Германии и Австрии одержали пять побед при ничьей и одном поражении. Во вчерашнем поединке наставник "оранжево-черных" вернулся к тактической расстановке 4-2-3-1 с парой центральных полузащитников Александр Пихаленок - Маркос Антонио.

Отметим также выход в старте Даниила Сикана, который играл под нападающим, и Густаво Бланко Лещука, выполнявшего роль центрфорварда. 

Тотальный контроль чемпионов и дерзость новичков

Дебют матча прошел под контролем "горняков", хоть первый опасный момент и создал соперник - мяч попал в штангу. Все остальные события разворачивались у ворот ковалевцев. Сначала Яшков прервал опасную передачу Бланко Лещука, а затем парировал выстрел Фернандо с линии штрафной. Но на 22-й минуте помочь не смог и голкипер Колоса: Додо навесил на дальний угол вратарской, Фернандо пробил головой, и мяч рикошетом от защитника влетел в сетку - 1:0.

Шахтер продолжил идти вперед, и вот уже Дентиньо со штрафного отправляет мяч над воротами, попытку Маркоса блокирует соперник, а удар головой от Матвиенко проходит мимо цели. Под занавес тайма еще одним моментом огрызнулись ковалевцы, однако Шевченко блестяще потянул из-под перекладины "пушку" от Парамонова. 

Золотая и забивная молодежь Шахтера

В начале второй половины на поле вышли Анатолий Трубин, Богдан Бутко и Вячеслав Танковский, а подопечные Луиша Каштру продолжили играть первым номером и создавать моменты. И если с мощным выстрелом Александра Пихаленка справился голкипер, то удар Даниила Сикана с подачи того же Пихаленка оказался голевым - 2:0. Оказывать достойное сопротивление футболистам Колоса было непросто, а острота возникала исключительно у их штрафной: Ситало не позволил отличиться Бланко Лещуку и Пихаленку, а затем взял удары Танковского и Фернандо. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Шахтера 2:0.
 
Напомним, что сегодня, 20 июля, "горняков" ждет еще один контрольный матч - с донецким Олимпиком. Начало в 18:00. Прямая трансляция будет доступна на сайте донецкой команды. 

Технические данные матча
 
Шахтер (Донецк) - Колос (Ковалевка) - 2:0 (1:0)
 
Голы: 1:0 Фернандо (22), 2:0 Сикан (65)
 
Шахтер: Шевченко (Трубин, 46), Додо (Бутко, 46), Бондарь, Матвиенко (к), Сиприано, Пихаленок, Маркос Антонио (Танковский, 46), Дентиньо, Сикан, Фернандо, Бланко Лещук.

 

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