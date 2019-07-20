Экономика Доллар и евро пробили новую отметку: на сколько укрепилась гривня

2019-07-20 13:00 153

В Украине курс доллара в субботу, 20 июля, опустился на 12 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 26,06 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 11 копеек и составил 29,34 грн/€.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 25,81 грн/$.

По сравнению с предыдущим днем американская валюта подешевела на 22 копейки.