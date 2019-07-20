Экономика Доллар и евро пробили новую отметку: на сколько укрепилась гривня

2019-07-20 13:00 153

 

В Украине курс доллара в субботу, 20 июля, опустился на 12 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 26,06 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 11 копеек и составил 29,34 грн/€.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 25,81 грн/$.

 По сравнению с предыдущим днем американская валюта подешевела на 22 копейки.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 28,98 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 21 копейку.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

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Экономика

Доллар и евро пробили новую отметку: на сколько укрепилась гривня 2019-07-20 13:00 153
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