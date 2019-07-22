Экономика Почему на самом деле дешевеет доллар - раскрыты валютные игры НБУ

2019-07-23 09:11 1146

Национальный банк Украины за три недели июля пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на $499,7 млн.

Как сообщают в НБУ, только за первую неделю июня Нацбанк купил $321,2 млн, во вторую – $138,5 млн, в третью – $40 млн. В этот период регулятор не продавал валюту. С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на $1,907 млрд, или в девять раз.

Напомним, по итогам июня Украина резко нарастила международные резервы – на $1,2 млрд до $20,639 млрд. Резервы удалось увеличить благодаря размещению еврооблигаций и покупки валюты на межбанке. Также Нацбанк повысил прогноз роста экономики Украины на 2019 год – с 2,5% до 3%, а на 2020 – с 2,9% до 3,2%.