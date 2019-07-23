Венгерский гранд продлил контракт с главным тренером Сергеем Ребровым

Венгерский "Ференцварош" продлил контракт с главным тренером команды Сергеем Ребровым. Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша".
В пукрврдстиве столичного клуба остались довольны работой украинского специалиста. С Сергеем Ребровым подписан новый контракт на три года.
Напомним, "Ференцварош" сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Соперником клуба станет "Валетта".
Сергей Ребров работает в Будапеште с 2018 года. Он начал тренировать "Ференцварош" после "Аль-Ахли", с которым он стал вице-чемпионом Саудовской Аравии. До этого Ребров успешно тренировал киевское "Динамо".