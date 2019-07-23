Спорт Венгерский гранд продлил контракт с главным тренером Сергеем Ребровым

2019-07-24 10:13 168

Венгерский "Ференцварош" продлил контракт с главным тренером команды Сергеем Ребровым. Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша".

В пукрврдстиве столичного клуба остались довольны работой украинского специалиста. С Сергеем Ребровым подписан новый контракт на три года.

Напомним, "Ференцварош" сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Соперником клуба станет "Валетта".

 Сергей Ребров работает в Будапеште с 2018 года. Он начал тренировать "Ференцварош" после "Аль-Ахли", с которым он стал вице-чемпионом Саудовской Аравии. До этого Ребров успешно тренировал киевское "Динамо".

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Сергей Ребров рассказал, почему ушел из аравийского футбольного клуба

2018-04-23 21:30 7539

Ребров решил заманить в Саудовскую Аравию лидера Динамо Киев

2017-07-05 18:30 9676

фото Первый рабочий день Сергея Реброва на посту главного тренера Аль-Ахли

2017-07-05 10:13 9415

В Греции прокомментировали сообщения об интересе местного клуба к Реброву

2017-06-07 19:49 8124

Еще новости в разделе "Спорт"

Венгерский гранд продлил контракт с главным тренером Сергеем Ребровым

2019-07-24 10:13 168

«Я сумасшедший парень»: Усик выбрал себе соперника, бросив вызов на бой

2019-07-22 21:00 7071

"Динамо" узнало первого соперника в Лиге чемпионов

2019-07-22 20:00 621

Шахтер обыграл дебютанта Премьер-лиги перед Суперкубком с Динамо

2019-07-20 12:30 864
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Венгерский гранд продлил контракт с главным тренером Сергеем Ребровым 2019-07-24 10:13 168
«Я сумасшедший парень»: Усик выбрал себе соперника, бросив вызов на бой 2019-07-22 21:00 7071
"Динамо" узнало первого соперника в Лиге чемпионов 2019-07-22 20:00 621
Шахтер обыграл дебютанта Премьер-лиги перед Суперкубком с Динамо 2019-07-20 12:30 864

Лента

12:15 Зеленский уволил советника Порошенко, но сразу же опять взял его на работу
11:43 Жара, грозы и резкие перепады температур - прогноз погоды на вторую половину лета
11:14 У Зеленского раскрыли карты - какой будет новая коалиция в Верховной Раде
10:42 РФ нарушила воздушное пространство Кореи - истребители моментально открыли огонь
10:13 Венгерский гранд продлил контракт с главным тренером Сергеем Ребровым
09:40 Стало известно, сколько на самом деле жителей ОРДЛО подали заявки на получение паспортов РФ
09:12 Центризбирком обработал 99% протоколов - как изменилась расстановка сил в будущей Раде
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:11 Разумков дал понять, что не горит желанием быть спикером Верховной Рады
22:00 В Украине планируют бороться с недобросовестными работодателями